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Выйдя на работу после победы над коронавирусом, министр здравоохранения Украины Максим Степанов решил внедрить нетрадиционные методики для борьбы с пандемией. Как пишет Столичный Дозор, Степанов всерьез рассматривает возможность использования известного в 90-х годах «телецелителя» Анатолия Кашпировского в борьбе с COVID-19.

«Речь идет о том самом «экстрасенсе», который в 90-х устраивал телесеансы магических излечений от разнообразных болезней», - пишет издание. 

В материале также указывается, что Кашпировского поддерживает и известный кардиохирург Борис Тодуров, с которым Степанов сблизился на почве общей неприязни к прошлой команде Минздрава.

В операции по привлечению экстрасенса, отмечается в материале, немалую роль играет также журналист Дмитрий Гордон, у которого с Кашпировским давние дружеские отношения.

Между тем, в отношении Степанова издание напоминает, что «в последнее время ходят слухи об его увольнении. Одна из причин гнева в сторону министра – постоянные скандалы с обеспечением больниц кислородом». Волна критики вызвана массовыми жалобами пациентов о неудовлетворительном обеспечении больниц кислородом. Сам Степанов на все упреки отвечает, что все в порядке.
ForUm

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