Нормы законопроекта об обеспечении равных возможностей для матери и отца по уходу за ребенком не распространяются на военных, сообщает АрмияInform.

«1 декабря Верховная Рада поддержала законопроект № 3695 об обеспечении равных возможностей для матери и отца по уходу за ребенком, который предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины. Нормативно-правовой акт устанавливает новый вид отпуска – одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет средств работодателя. Кроме того, предоставляется право работникам обоего пола, имеющим двух и более детей до 15 лет, ребенка с инвалидностью, матери и отцу лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск (10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней) и другие социальные гарантии», - говорится в сообщении.

Однако в отношении военных эти нормы не действуют, поскольку виды отпусков и порядок их предоставления для этой категории лиц определен в Законе Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Также во время особого периода мужчины-военные ограничены в отпусках по уходу за ребенком. Дополнительный отпуск тоже не предоставляется армейцам, которые имеют двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью. Внесение изменений в статью 10-1 «Право военнослужащих на отпуска. Порядок предоставления военнослужащим отпусков и отзыв из них» предусматривает законопроект № 2343, который сейчас готовится ко второму чтению в Верховной Раде. Поскольку подавался он еще в 2019 году, то закономерно, что новые положения там не предусмотрены.

Стоит отметить, что во время особого периода военнослужащие могут воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.