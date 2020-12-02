Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили группу лиц в причастности к сбыту наркотиков на территории городов Харьков и Изюм. Организовал незаконный бизнес 34-летний харьковчанин, сообщила пресс-служба облглавка.

В помощники он взял лиц, ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также – бывшего милиционера.

Объявления для клиентов дилеры размещали на одном из телеграмм-каналов, распространяли синтетическую психотропное вещество – PVP-соль – путем закладок, оплату получали наличными при встрече или на банковскую карточку.

По материалам внутренней безопасности Нацполиции прокуратура Харьковской области внесла сведения в Едрей по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Органом предварительного расследования было определено следственное управление полиции Харьковской области.

После оперативных закупок работники УДВБ НПУ, следователи и бойцы полиции особого назначения Харьковщины провели почти два десятка санкционированных обысков у фигурантов разоблаченной группы. Обнаружено и изъято марихуану, опий ацетилированный, PVP-соль, 1,5 килограмма маковой соломы, ампулы с димедролом, метадон, пакеты с семенами конопли. Также изъято оружие, спецсредства, банковские карты и наличные, автомобили. Готовится вручения подозрения организатору и двум его сообщникам: 33-летнему мужчине и 41-летней женщине.

В порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины они задержаны. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения. За совершенные преступления злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.