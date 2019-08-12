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Петицию об отмене передачи столичной Андреевской церкви в безоплатное постоянное пользование Константинопольскому Патриархату опубликовали 10 августа на сайте Президента Украины.

Фото: Фома в Украине

По состоянию на 12 августа петицию подписали более 180 человек из необходимых 25 000. До конца сбора подписей остался 91 день, сообщает «Фома в Украине».
 
Как сообщалось, Константинопльский Патриархат получил в пользование Андреевскую церковь 28 ноября 2018 года согласно постановлению Кабинента Министров Украины.
ForUm

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