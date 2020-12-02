Министр здравоохранения Максим Степанов планирует проводить встречи с главами фракций Верховной Рады относительно необходимости увеличения финансирования нужд медицины в бюджете на следующий год.

Как передает УНИАН, об этом он заявил на ежедневном брифинге.

«Мы должны сделать все, чтобы финансирование медицины было на должном уровне. Именно за это я бьюсь и говорю. Я считаю, что сейчас многое зависит от наших народных депутатов. Я готов встречаться с каждым депутатом, показывать все наши расчеты, доказывать все цифры ... Так, я буду встречаться со всеми главами фракций для того, чтобы доказать им те цифры и расчеты, которые Минздрав готовил в своем бюджетном запросе», - сказал Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн.