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Сегодня, 2 декабря, в городе Авдеевка Донецкой области произошло частичное отключение теплоснабжения произошло вследствие порыва трубопровода диаметром 200 мм, сообщает пресс-служба Донецкой военно-гражданской областной администрации..

Без теплоснабжения остались 14 пятиэтажных жилых домов, где проживают 3654 человека.

Сейчас нет необходимости в привлечении сил и средств Главного управления ГосЧС в Донецкой области.

Температура воздуха в городе составляет 3 градуса мороза, температура в помещениях - 24 градуса тепла.
ForUm

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