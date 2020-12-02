По состоянию на утро 2 декабря в мире зафиксировали 64 194 823 случая коронавируса, в частности 1 486 830 летальных исходов и 44 442 306 выздоровевших.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За ночь было зарегистрировано 15 097 новых случаев и 1 048 погибших, больше всего - в Мексике.

Количество случаев коронавируса в США превысило 14 миллионов (14 108 490), в Индии - близится к 10 млн (9 499 710), а в Бразилии составляет 6 388 526.