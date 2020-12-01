Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о подготовке специального заседания СНБО по Донбассу.



В комментарии журналистам он отметил, что заседание СНБО по Донбассу готовится, но четко не сказал, будет ли на нем приниматься план «Б» по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает УНИАН.

«Это зависит от того, каким способом 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем, - в зависимости от этого будет приниматься то или иное решение», - сказал Данилов.

При этом у него уточнили относительно конкретной темы этого заседания СНБО.

«Оценка ситуации в Донецкой и Луганской области, и что в дальнейшем нам надо делать для того, чтобы наступил мир»,- отметил секретарь СНБО.

По его словам, заседание состоится «в привязке к тому, что надо принимать те или иные управленческие решения». «Решение Совета национальной безопасности и обороны - это управленческие решения, которые инсталлируются указом президента, и они должны дальше быть обязательными для всех, для выполнения», - сказал Данилов.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение по ситуации на востоке Украины.