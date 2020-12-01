также в разделеОбщество
Объединение мусульман Польши обозначило Крым территорией РФ в своем календаре 8
СНБО: Локдаун в Украине могут ввести в декабре или со 2 января 19
Трех боевиков «ДНР» объявили в международный розыск 11
Украина надеется получить ПДЧ на саммите НАТО в 2021 году 14
Зеленский уверен, что в прокуратуре есть честные и порядочные люди 13
Рада одобрила «декрет» для отцов 14
Глава Закарпатской ОГА призвал силовиков объяснить резонансные обыски 39
УЕФА объяснил причину технического поражения Украины в матче со Швейцарией 21
США вложили более $250 млн в борьбу с ВИЧ в Украине 15
Игорь Кушнир признан одним из лучших топ-менеджеров Украины 21
Синоптики предупреждают о гололедице в первые дни зимы 9
В госбюджете заложили 2,6 млрд на вакцинацию от COVID-19 вместо 15,6 млрд грн 26
Минобороны совершило первую закупку военных товаров через Агентство НАТО 20
Бывшему нацгвардейцу сообщили о подозрении в убийстве мужчины 28
Украина грозит санкциями австрийцам за строительство театра в Севастополе 28
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе 8
Минздрав не будет рекомендовать продлить карантин выходного дня 19
30 ноября. Картина дня 12

Конституционный суд Украины (КС), ранее перешедший в режим дистанционной работы, возобновит заседания. Повестка дня заседаний обнародована на сайте суда.

Так, 8 и 10 декабря запланированы заседания Большой палаты КС, 9 декабря – заседание Первого сената Конституционного суда.

Во вторник, 8 декабря, суд планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов о толковании положения 4 абзаца преамбулы Конституции Украины о «достойных условиях жизни» (закрытая часть заседания). Также планируется рассмотреть вопрос о начале конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о конституционности ряда положений Уголовного процессуального кодекса Украины о спецконфискации и рассмотреть вопрос о продлении срока постановления коллегиями судей Первого и Второго сенатов КС постановлений об открытии или отказе в открытии конституционных производств по делам о конституционных жалобах и по конституционным представлениям.

10 декабря суд продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека о соответствии Конституции Украины некоторых положений законов о государственной службе и о службе в органах местного самоуправления.

12 ноября КСУ заявил о переходе на дистанционный режим работы в связи с предварительным подтверждением заболевания коронавирусом нескольких судей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги