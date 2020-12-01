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Во вторник, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей Украины небольшой снег и налипание мокрого снега, сообщила ГосЧС со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

На территории государства, кроме юго-восточной и восточной частей, местами гололедица.

2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица.
ForUm

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