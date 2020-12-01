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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября по итогам заседания с правительством объявил об ужесточении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает  Anadolu.

По данным агентства, Эрдоган сообщил, что новые меры, которые начинают действовать с 1 декабря, включают комендантский час по всей территории страны по будням – с 21:00 по местному времени до 5:00. 

Ограничения также вводят запрет на выход на улицу на выходных – с 21:00 вечера пятницы до 5:00 понедельника, добавил он.

Комендантский час не будет распространяться на работников ряда секторов, включая производство, снабжение, здравоохранение и сельское хозяйство.

Он добавил, что рынки, продуктовые магазины, мясные лавки и овощные магазины смогут оказывать услуги по доставке на дом и по выходным. Ресторанам разрешено работать только на доставку.

Президент подчеркнул, что в рамках новых ограничений людям младше 20 лет и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 30 ноября коронавирусом заразилось почти 638,8 тыс. человек. Умерло от COVID-19 в стране 13,7 тыс.

 
ForUm

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