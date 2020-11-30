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Избранный президент Молдовы Майя Санду не обсуждала предварительно с Москвой свое предложение заменить российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей от ОБСЕ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эту идею Санду высказала 30 ноября на пресс-конференции.

Песков отметил, что с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном был «гораздо более конструктивный» диалог. По его словам, в Кремле рассчитывают, что и у нового руководства Молдавии велика потребность «в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений», передает Интерфакс.

«Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность, и что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов», - добавил он.

Санду отметила, что в Приднестровье находятся российские миротворцы, а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая находится в Молдове «без каких-либо официальных документов» и разрешения Кишинева. Она потребовала, чтобы эти войска и вооружения, которые они охраняют, были выведены из региона.

Миротворческий контингент Санду предложила заменить на международную миссию под мандатом ОБСЕ, поскольку угрозы возобновления вооруженного конфликта больше нет и миротворцы не нужны.

Она пообещала добиваться на переговорах, чтобы российские военные ушли из Молдовы.

 
ForUm

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