В ДТП в селе Лалово Мукачевского района погибли четыре человека, сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 13:05.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Мукачевского районного отделения полиции, спасатели и медики. Предварительно правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль «ВАЗ».
Также предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.
Пока известно о четырех погибших. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства ДТП выясняются.
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