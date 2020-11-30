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В ДТП в селе Лалово Мукачевского района погибли четыре человека, сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 13:05.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Мукачевского районного отделения полиции, спасатели и медики. Предварительно правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль «ВАЗ».

Также предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

Пока известно о четырех погибших. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства ДТП выясняются.
ForUm

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