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Пограничники не пустили в Украину ведущую новостей на российском телеканале «РБК», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Гражданку Молдовы пограничники остановили вчера в Винницкой области. Женщина следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию.

Украинскую границу она пересекала в пункте пропуска «Могилев-Подольский».

Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, ведь в ее попытке пересечь границу сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым.

Для выяснения всех обстоятельств была проведена дополнительная проверка. Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале «РБК», а до этого - на ряде других каналов. Летом 2018 данное лицо в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров. На него она попадала с территории РФ.

За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Сейчас ее возвращено обратно.
ForUm

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