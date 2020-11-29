В Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Основные проблемы связаны с поиском пропавших без вести на оккупированных территориях.
Об этом сообщила глава офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталия Зарецкая, передает пресс-служба Офиса президента.
«Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны», - заявила Зарецкая.
Она добавила, что на сегодня на оккупированных территориях может работать только Международный комитет Красного Креста.
Также Зарецкая отметила, что до конца марта в Украине планируют полноценно запустить специальную комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. При этом глава комиссии может быть избран уже на протяжении двух ближайших недель.
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