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По данным СМИ, столб пепла и дыма поднялся из жерла вулкана на высоту 4 км.

Об этом сообщает CNN.

Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями начало эвакуацию сотен жителей в двух подрайонах в этом районе, которые были непосредственно затронуты извержением горы Левотоло.

«В настоящее время мы эвакуируем жителей из двух районов», — сказал глава агентства.

Он сказал, что жители двух районов, которые были эвакуированы, были из районов Иль-Апе и Восточного Иле-Апе. Сотни жителей были эвакуированы в город Леволеба.

Левотоло в воскресенье снова извергался с уровнем пепла, достигшим 4 тысячи метров над уровнем моря, что выше, чем первое извержение, произошедшее 27 ноября, которое достигло всего 500 метров.

Столб пепла имеет серый цвет с сильным наклоном на восток и запад. Это извержение было зафиксировано на сейсмограмме с максимальной амплитудой 35 мм и продолжительностью около 10 минут. До сих пор состояние угрозы все еще находится на уровне II.
ForUm

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