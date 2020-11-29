В результате происшествия никто не пострадал. Взрывом частично повреждены забор и двери здания.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыв возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. По вызову выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв вероятно гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома.

Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к ней.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.