В результате происшествия никто не пострадал. Взрывом частично повреждены забор и двери здания.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыв возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. По вызову выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.
Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.
Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к ней.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.
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