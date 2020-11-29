Во время пожара в Днепропетровской области погибли двое маленьких детей.

Об этом сообщает ДСНС.

28 ноября в 22:44 в Службу спасения поступило сообщение, что из одной из квартир многоэтажки в городе Марганец идет дым.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире на пятом этаже 5-этажного жилого дома.

Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящей дома мальчика, 2019 рождения, и девочку, в 2016 года. Мать вышла самостоятельно.

Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, однако дети умерли в больнице.

Пожар локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:37. Причины возгорания неизвестны.