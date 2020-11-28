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В Украине вступил в силу закон об урегулировании задолженности между Нафтогазом и Укрнафтой, которым 8,9 миллиарда гривен поступят в фонд по борьбе с COVID-19.

Данный закон Верховная Рада приняла 17 ноября. Он предполагает погашение налоговых долгов Укрнафты на 30,35 млрд гривен.

Согласно закону, сначала Нафтогаз получит от правительства 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

После этого Нафтогаз заплатит Укрнафте за 2,06 млрд куб. м газа 15,1 млрд гривен и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд гривен.).

Из этих средств Укрнафта должна погасить 30,35 млрд гривен долгов.

Таким образом, объем поступлений в спецфонд госбюджета составит 42,5 млрд гривен. В случае вычета 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить Нафтогаз, возникает остаток 10,3 млрд гривен. 8,9 млрд пойдут в COVID-фонд, а 1,4 млрд - на угольную отрасль.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. 

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19.
ForUm

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