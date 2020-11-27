На всей территории Молдовы с 30 ноября по 15 января введут чрезвычайное положение в здравоохранении. Такое решение приняли на заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, сообщает Укринформ.

По решению комиссии, с 28 ноября в Молдове запретят работу ночных клубов и караоке. Кроме этого, с 30 ноября ограничат график работы баров, ресторанов и кафе в ночное время. С 22:00 до 7:00 они смогут работать только в режиме доставки.

Также в Молдове запретят проводить спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады. Закроют театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры (проводить репетиции разрешено).

Кроме того, комиссия рекомендовала компаниям и госструктурам по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. Остается в силе запрет собираться в общественных местах группами более трех человек. А люди старше 63 лет могут выходить из дома только в случае острой необходимости.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. А после в стране до 30 сентября ввели чрезвычайное положение в здравоохранении.

С начала пандемии в Молдове всего было подтверждено более 104 тысяч случаев коронавируса.