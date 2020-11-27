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Александр Лукашенко утверждает, что Украина в отношениях с европейскими партнерами якобы требовала «быстрее душить Беларусь». Об этом Лукашенко заявил во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска, передает УНИАН.

В частности, он рассказал, что в сводках КГБ были данные о разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой, из которой приводится цитата: «мы упускаем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств».

В связи с этим Лукашенко заявил: «А им что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: «Почему ты украинцев поддерживаешь?»

По словам Лукашенко, несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился «центр информационного влияния на Беларусь».

«Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь», - заявил Лукашенко.
ForUm

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