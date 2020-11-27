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Председатель Гослесагентства лесных ресурсов Украины Василий Кузьович встретился с президентом Украины Виктором Ющенко (2005-2010), президентом CEO Club Ukraine Сергеем Гайдачуком, организатором проекта Озеленение Украины и директором книги рекордов Украины, Анной Крысюк.

Одной из тем стало обсуждение итогов акции Озеленение Украины, к которой было привлечено более 50 тысяч украинцев и высажено почти 2 миллиона деревьев.

«Лес принадлежит обществу. Это становой хребет всех экосистем Украины и ничто,кроме леса не может дать столько кислорода как деревья. Лесоводы ежегодно высаживают миллионы деревьев, но именно в этом году нам удалось показать труд лесоводов, людей благородного дела», - сказал глава Гослесагентства.

В свою очередь Ющенко отметил, что очень обеспокоен темой Карпат.

«Я заинтересован в том, чтобы лес приумножался и готов участвовать акции по высадке деревьев. Ежегодно лично высаживаю по 300-400 деревьев и буду продолжать это дело и дальше», - заявил он.

Гайдачук отметил, что следующим проектом станет высадка деревьев украинскими диаспорами в разных странах мира.

Кузьович также пригласил Ющенко и организаторов акции Озеленение Украины присоединиться к восстановлению лесов на Луганщине.
ForUm

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