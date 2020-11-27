Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки заболело наибольшее за период пандемии количество киевлян - 1520 человек. 26 больных умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1520 человек. 26 случаев - летальные. Всего от вируса умерли 1253 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 65 539», - сообщил Кличко.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 121 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 375 человек. Всего коронавирус преодолели 22 317 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 250. В Соломенском - 206 и в Днепровском районе - 200 случаев», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.