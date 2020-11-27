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Сегодня, 27 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению народного депутата Украины 8 созыва в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

«Уголовное производство закрыто из-за того, что 27 октября 2020 Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)», - сообщила пресс-служба суда.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшем нардепе от «Радикальной партии» Сергее Скуратовском.

По данным следствия, Скуратовский не задекларировал корпоративные права членов семьи на три компании, люксовый автомобиль «Мерседес», нежилое помещение на 1,5 млн грн.

 
ForUm

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