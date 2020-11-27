Сегодня, 27 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению народного депутата Украины 8 созыва в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.
«Уголовное производство закрыто из-за того, что 27 октября 2020 Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)», - сообщила пресс-служба суда.
По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшем нардепе от «Радикальной партии» Сергее Скуратовском.
По данным следствия, Скуратовский не задекларировал корпоративные права членов семьи на три компании, люксовый автомобиль «Мерседес», нежилое помещение на 1,5 млн грн.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время