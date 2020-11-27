Накануне большинство поставщиков газа обнародовали свои ценовые предложения на декабрь. Что изменилось по сравнению с ноябрем и какой будет стоимость топлива в декабре? (укр)

Після лібералізації газового ринку в Україні більше не існує єдиної ціни на блакитне паливо для населення.

За п'ять днів до кінця місяця кожен постачальник повинен оприлюднити свої цінові пропозиції на наступний місяць. У четвер це зробили майже всі трейдери.

Що змінилося у порівнянні з листопадом, і скільки блакитне паливо коштуватиме в грудні?

У кожного постачальника своя ціна

ЕП не раз пояснювала принципи формування ціни на газ за новими правилами. Попри це, чимало споживачів досі не розуміють, чому вартість блакитного палива в їхніх квитанціях постійно змінюється.

З 1 серпня 2020 року в Україні нема єдиної ціни для всіх клієнтів. Ціни не встановлюються для окремих областей, громад чи міст. Навіть на одному поверсі багатоквартирного будинку вартість газу для різних квартир може відрізнятися на кілька гривень.

Щоб дізнатися вартість газу на наступний місяць, споживач повинен знайти в квитанції назву постачальника, яких наразі близько 50, і перейти на його сайт. Саме там постачальник вказує актуальну ціну.

Як правило, перегляд тарифу відбувається в кінці місяця, тому дізнатися ціну на грудень можна в кінці листопада.

Якщо споживача не влаштовують ціна або якість послуги трейдера, можна перейти до іншого постачальника: напередодні запуску ринку ця процедура була суттєво спрощена.

Що там на європейських хабах

Ціни наразі формуються за принципом імпортного паритету. Тобто в основі розрахунків лежить вартість палива на європейських газових хабах за попередній місяць (ціна на листопад встановлюється на основі його вартості за жовтень).

Навіть якщо постачальник придбав газ у так званий низький період за низькими цінами, у рахунках для споживачів він вказує ціну, актуальну для європейського ринку.

З моменту оприлюднення цін для українських споживачів на листопад вартість блакитного палива на європейських хабах почала знижуватися.

За даними аналітиків Української енергетичної біржі, така динаміка в перші тижні листопада спостерігалася завдяки зниженню загального споживання і збереженню постачання.

У наступні два тижні ціни трохи знизилися на фоні зростання пропозиції та більш м'яких прогнозів погоди на грудень, ніж очікувалося раніше.

У підсумку ціни на хабах TTF (Нідерланди) та NCG (Німеччина) трохи відновилися, однак залишилися нижчими, ніж в кінці жовтня.

Попри невелике зниження цін на європейському ринку, вартість газу вітчизняних постачальників майже не змінилася.

Якими будуть ціни в грудні

Одним з перших ціну оприлюднив "Нафтогаз", вона залишилася на рівні попереднього місяця – 6,33 грн за куб м. Це одна з найдешевших пропозицій на ринку.

ЕП вже писала, що "Нафтогаз" розпоряджається ресурсом своєї "дочки" – компанії "Укргазвидобування", що дозволяє йому тримати ціни на мінімальних позначках з метою збільшення своєї частки на ринку.

Наразі вона мізерна – блакитне паливо в "Нафтогазу" купують лише 2,5% споживачів.

Якщо порівняти пропозиції постачальників на листопад і грудень, то змін відбулося небагато і більшість з них – несуттєві. Однак є і винятки: з майже 50 постачальників лише чотири компанії підвищили ціни у порівнянні з попереднім місяцем.

Якщо зростання вартості на 35 коп у трейдера Paliv Energy зрозуміти можна – його цінова пропозиція в листопаді була найнижчою, то з чим пов'язане підвищення ціни на газ компанії "Львівенергозбут" одразу на 2,38 грн (+35%), пояснити важко.

Знизили свої ціни (у середньому на 40 коп) п'ять компаній: Megawatt, "ВКФ "Теплобуд", "Асканія енерджі", "Кременчукгаз-трейдинг" та "Волиньелектрозбут". Решта трейдерів залишили ціни на попередніх рівнях.

Однак вартість газу постачальника – не вся сума, яку повинен заплатити споживач. З початку 2020 року українці також отримують рахунки за постачання газу.

Плюс доставка

Щоб вирахувати повну суму, до ціни постачальника необхідно додати вартість доставки.

Постачають паливо облгази або оператори ГРМ, які отримують плату за кожен доставлений споживачу кубометр газу. Вартість доставки встановлює Національна комісія з регулювання тарифів і в кожному регіоні вона різна.

Наразі найвищий тариф встановлений для фірми "Спектргаз", яка обслуговує частину споживачів Львівщини. На другому, третьому і четвертому місцях – компанії, які працюють у Вінницькій області: "Газпостачсервіс", "Газовик" та "Монтажник".

Із 44 операторів ГРМ найнижчі тарифи – у "Харківміськгазу", "Кременчукгазу" та "Київгазу". У середньому по країні вартість цієї послуги становить близько 1,2 грн за куб м на місяць.

Довідка. Під час підготовки матеріалу стало відомо, що регулятор ухвалив рішення про зміну тарифів на доставку газу. Для 20 компаній пропонується підняти тариф у середньому на 80%. Зменшення вартості доставки відбудеться лише для двох операторів.

Утім, зміни ще не набули чинності. За процедурою, НКРЕКП повинна оприлюднити проєкти постанов, після чого протягом десяти днів усі охочі зможуть надати свої зауваження та пропозиції.

Після їх аналізу відбудуться громадські обговорення, і лише тоді регулятор ухвалить остаточне рішення про затвердження тарифів для облгазів. До цього вартість розподілу змінюватися не буде.