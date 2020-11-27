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Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко убежден, что центральная власть и лидеры местных общин должны налаживать сотрудничество для решения проблемных вопросов на местах и ​​успешного развития регионов страны.

«Я считаю, что нам нужен постоянный диалог и постоянная коммуникация с властью на местах. То, чего действительно не было последний год», - заявил он в интервью программе «Бацман».

По мнению Тимошенко, после местных выборов необходимо выстраивать диалог с лидерами общин. И пока он занимается налаживанием сотрудничества с представителями власти на местах.

«Выборы закончились, а дальше надо работать на развитие каждого отдельного региона. На решение проблем каждого отдельного региона. У мэров нет политических амбиций идти в президенты. Преимущественно это люди, которые занимаются общинами и их проблемами и вопросами на местах. Мы со своей стороны хотим им помочь. Это все одна страна - Украина», - отметил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко отметил, что на нынешнем направлении работы главная его задача - «сшивать», объединять регионы, и одним из механизмов такого объединения является экономическая составляющая.

«У нас с ними «мостик» через экономику. Какие-то проекты финансируются из государственного бюджета, какие-то - из местного. Это наш мостик, где мы вместе можем работать», - резюмировал он.
ForUm

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