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Фракция «Слуга народа» в этом году не собираться на новогодний корпоратив. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель председателя фракции "СН", народный депутат Евгения Кравчук.

«Конечно, никакого корпоратива не будет, и это даже не обсуждалось. Более того, я думаю, что в целом празднование этого Нового года и Рождества должно пройти в более цифровом формате. И, конечно, как раз и частным компаниям следует избежать организации корпоративов. Потому что, к сожалению, это может иметь отрицательный результат и резкий всплеск заболеваемости», - сказала Кравчук.

Также она посоветовала украинцам избегать праздничных поездок к пожилым людям, ведь они находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусом.

В прошлом году фракция «Слуга народа» устраивала благотворительный новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. грн.

Тогда на корпоратив пришел и президент Зеленский.
ForUm

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