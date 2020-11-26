26 ноября в 14:25 на автодороге Городище-Ривне-Староконстантинов возле города Березно произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2107 и грузовика, сообщает ГосЧС.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ (женщина, личность устанавливается) и пассажир автомобиля ВАЗ (ребенок в возрасте около 12 лет, личность устанавливается) погибли на месте происшествия.

В реанимационное отделение Березновской ЦРБ госпитализировали 2-х детей, пассажиры автомобиля ВАЗ (возраст 8 и 5 лет). Водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики.

Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.