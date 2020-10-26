Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 81,725 млрд грн, что в 4 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины.

В прошлом году, до начала коронакризиса, дефицит госбюджета в январе-сентябре, по данным Госказначейства, составлял 20,7 млрд грн.

Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-сентябре этого года выполнен с дефицитом 58,997 млрд грн против 8,7 млрд грн профицита за аналогичный период 2019 года.