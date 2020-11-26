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26 ноября 2020 года станет последним днем функционирования интернет-издания «Телекритика».

«Учитывая ущерб, нанесенный миру коронакризисом, больно ударившим и по рынку медиа, группа «1+1 media» приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов», - сообщается на сайте издания.

«Телекритика» - нишевое интернет-издание о жизни украинской медиасферы, ориентированное преимущественно на профессиональную среду.

Основан в 2001 году, проект несколько раз менял формат и форму донесения контента, что позволяло постепенно сокращать расходы на поддержку издания.

«Наша актуальная стратегия заключается в развитии и продолжении инвестиций только в те проекты, которые имеют высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Жаль это констатировать, но по ряду объективных причин «Телекритика» не смогла войти в этот список», - заявил генеральный директор «1+1 media» Ярослав Пахольчук.

«1+1 International» и «Униан-ТВ» и «Бигуди», а также информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика».  Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.
ForUm

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