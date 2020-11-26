Министерство иностранных дел Украины считает вызов посла Украины Игоря Кизима в МИД Беларуси и вручение ему ноты протеста в связи с акциями возле белорусских диппредставительств в Украине «чрезмерно эмоциональной и безосновательной реакцией». Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

«МИД Украины принял во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста МИД Беларуси. Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заметили, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеют фундаментальное значение, поэтому никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Кроме того, правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников.

В этом контексте в МИДе акцентировали, что Украина четко соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

«Ожидаем, что белорусская сторона также с надлежащей ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не допускать нарушений дипломатического иммунитета на подобие безосновательных досмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы», - заметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в период Революции достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу.

Напомним, в Министерство иностранных дел Республики Беларусь 26 ноября вызвали посла Украины Игоря Кизима в связи с акциями возле дипломатических представительств Беларуси в поддержку протестующих против режима Лукашенко и задержанных активистов.