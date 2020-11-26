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Кабинет Министров Украины предоставил НАК «Нафтогаз Украины» разрешение на опытно-промышленную разработку газоносных недр на шельфе Черного моря без необходимости проведения конкурса, сроком на 30 лет.

Как передает УНИАН, соответствующее решение принято 25 ноября на заседании правительства.

«Проектом постановления предусмотрена возможность НАК «Нафтогаз Украины» получить без аукциона разрешение на пользование газоносными недрами на континентальном шельфе в границах фактической морской экономической зоны Украины, что позволит нарастить собственную добычу газа, создаст дополнительные рабочие места, позволит наполнить как местные, так и государственный бюджет», - сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, представляя проект постановления.

По его словам, к разработке месторождения государственная компания может приступить сразу после согласования документа и прохождения соответствующей процедуры.

«Наша цель, чтобы государственная компания начала этот процесс, а во время промышленной разработки возможно будут привлечены инвесторы, а, возможно, компания сможет собственными силами добывать дополнительный объем газа и поддерживать энергетическую независимость», - добавил Абрамовский.

Министр финансов Сергей Марченко не поддержал данное постановление, поскольку оно предусматривает уменьшение размера сбора за выдачу спецразрешений, что снизит поступления в государственный бюджет.
ForUm

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