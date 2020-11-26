Представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе журналист Сергей Гармаш заявил, что 25 ноября состоялось самое жесткое заседание ТКГ при его участии.

«Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Гармаша, боевики ОРДЛО не являются членами ТКГ, и поэтому нельзя на минских переговорах рассматривать поданные ими предложения, и, в частности, их так называемый план по урегулированию ситуации на Донбассе. «Тем более, - что все решения, наработанные в ТКГ, будет имплементировать или не имплементировать Верховная Рада Украины. А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена, который не субъект и не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений?» - заявил Гармаш.

Он добавил, что боевики «заинтересованы в том, чтоб конфликт не заканчивался».

По его словам, глава украинской делегации Леонид Кравчук «просил РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации или подать план ОРДЛО от имени российской делегации».

В этой связи представитель РФ Борис Грызлов заявил, что «если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может».

«Раз у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, раз она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти «дорожные карты ОРДЛО» рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли нормандской четверки, в которой Россия оказалась одна против троих. Сегодня на ТКГ это было особенно явно», - подчеркнул Гармаш.

При этом он считает, что ОБСЕ на переговорах «играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора».

«Я не жалуюсь, я описываю ситуацию, которая, по-моему, созревает к тому, что Украине придется менять свою тактику переговоров в минском процессе», - отметил Гармаш.

Напомним, представитель РФ на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией плана действий по урегулированию на Донбассе, предложенного представителями боевиков.