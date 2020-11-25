С марта этого года в Киеве появились на свет 20694 ребенка, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, по сравнению с таким же периодом прошлого года это меньше почти на 6 процентов.

За последние двое суток в Киеве родились 156 младенцев.

«Есть и положительная статистика! Не об коронавирус. За двое суток на этой неделе в Киеве родились 156 младенцев: 81 мальчик и 75 девочек. Среди них - две двойни мальчиков», - сообщил Кличко.