также в разделеСтолица
В киевских больницах подачей кислорода оборудовали 1639 коек 10
В Киеве за сутки – 980 случаев коронавируса 9
Станция метро «Крещатик» возобновила работу 10
В Киеве «заминировали» станцию метро «Крещатик» 9
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1422 человека 22
В киевском ТЦ оборвался лифт, погиб мужчина 34
ГБР: Полицейские незаконно задержали мужчину и требовали $10 тысяч 18
В Киеве составлены первые протоколы на «безмасочников» 15
Кличко рассказал, кого COVID-19 убивет в Киеве чаще всего 49
В Киеве – рекордное число госпитализированных с COVID-19 11
В Киеве – 1212 случаев COVID-19 за сутки, 20 человек умерли 26
В ресторане «Villa Riviera» в Киеве третий раз фиксируют нарушение карантина 25
В Киеве за сутки подтвердили 1213 случаев заражения коронавирусом 13
Полиция усилила меры безопасности в Киеве 14
Под СБУ собрался митинг из-за обысков в Музее Революции достоинства 28
В Киеве за сутки коронавирусом заболел еще 1391 человек 25
Кличко сообщил об увольнении чиновника, который хотел купить Toyota Land Cruiser 19
Обыски в Музее Майдана: Силовики проверяют, как использовались бюджетные средства 22

С марта этого года в Киеве появились на свет 20694 ребенка, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, по сравнению с таким же периодом прошлого года это меньше почти на 6 процентов.

За последние двое суток в Киеве родились 156 младенцев.

«Есть и положительная статистика! Не об коронавирус. За двое суток на этой неделе в Киеве родились 156 младенцев: 81 мальчик и 75 девочек. Среди них - две двойни мальчиков», - сообщил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5591 грн.
10
Теги