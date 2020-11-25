Избранный президент США Джо Байден не собирается начинать расследование против действующего президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о его отношении к призывам начать расследование в отношении Трампа и его администрации после их ухода, передает Укринформ.

«Я не буду делать то, что делает этот президент, и не буду использовать Министерство юстиции в качестве своего инструмента», - сказал Байден.

По словам избранного президента, он в курсе нескольких расследований деятельности Трамп, которые проводятся на уровне американских штатов и он никак не может на них повлиять.

Как отметил Байден, перед ним стоят более важные задачи, в частности «вернуть американцам уверенность и понимание, что они справятся».

Напомним, Государственный департамент США начал формальный процесс передачи власти команде Джо Байдена, который, по результатам предварительного подсчета голосов одержал победу на выборах главы Белого дома.

Инаугурация следующего президента США должна состояться 20 января 2021 в Вашингтоне.