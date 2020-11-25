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Министерство здравоохранения запускает услугу вызова мобильной бригады через контакт-центр ведомства, сообщил на брифинге министр Максим Степанов.

«С 26 ноября Минздрав запускает в тестовом режиме услугу по вызову через контакт-центр мобильной бригады. В учреждениях здравоохранения будут определены лица, которые будут отвечать за эту работу. Введение этой опции через контакт-центр позволит ускорить вызов мобильной бригады больным, имеющим симптомы COVID-19», - сказал Степанов, добавив, что впоследствии такая услуга перейдет на постоянную основу.

Он напомнил, что сейчас, если у пациента есть проблемы с вызовом мобильной бригады для тестирования, он может обратиться в контакт-центр Минздрава, чтобы операторы связывались с соответствующими службами по его месту жительства.
ForUm

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