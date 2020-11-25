Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению народного депутата Верховной Рады VIII созыва в части о декларировании им недостоверной информации.

«В ходе судебного заседания сторона защиты заявила ходатайство о закрытии дела в части по ст. 366-1 УК Украины, в связи с тем, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал такую ​​статью неконституционной», - сообщила пресс-служба суда.

Бывшего нардепа обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 УК Украины.

Отмечается, что ВАКС в дальнейшем будет продолжать рассмотрение этого уголовного производства только по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Как сообщил Центр противодействия коррупции, что ВАКС закрыл дело экс-депутата Максима Полякова в части декларирования им ложных сведений в декларации.

«Объясняем: в ВАКС слушается дело о незаконном получении Поляковым компенсации за номер в гостинице «Киев», хотя он использовал другую квартиру. К нему присоединили дело о его недостоверном декларировании. А вот часть о декларации закрыли», - утверждают в ЦПК.