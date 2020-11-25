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Власти Винницы решили не устанавливать главную елку в городе, а празднования перевести в онлайн-формат.

«Но на сегодняшний день ситуация по заболеваемости достаточно тревожная: не каждый день в Украине появляются новые антирекорды. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. В этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат», - написал мэр Винницы Сергей Моргунов.

При этом традиция праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города будет сохранена.

«Обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы», - сообщил мэр и призвал всех, кто будет делать фото на фоне этих локаций, соблюдать социальную дистанцию.
ForUm

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