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Пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции на участке отдела пограничной службы «Горск» Черниговского отряда остановили автомобиль «Рено» для проверки законности пребывания в пределах контролируемого пограничного района. За рулем грузовика украинской регистрации был житель приграничья. За лобовым стеклом кабины транспортного средства красовались сине-желтые флажки, а на двери виднелись полосы российского триколора, сообщила Госпогранслужба.

Водитель грузовика сообщил правоохранителям, что перевозит лесопродукцию, но никаких разрешительных документов для проверки предоставить не смог. При осмотре транспортного средства оказалось, что закрытый прицеп заполнен соснами. Всего там находилось 800 молодых хвойных деревьев без необходимых маркировок.

Сосны изъяты представителям Национальной полиции. Сумма причиненного государству ущерба будет установлена ​​экспертами. Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела. Компетентными органами решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 246 «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» Уголовного кодекса Украины.

Стоит заметить, что нелегальные схемы с новогодними деревьями этого года зафиксированы довольно рано - за неделю до начала календарной зимы.
ForUm

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