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От COVID-19 умер врач Ивано-Франковской областной клинической больницы Юрий Артыш, за жизнь которого реаниматологи боролись больше месяца.

С 2003 года Артыш работал на кафедре патанатомии Ивано-Франковского национального медицинского университета, а с 2019-го и до последних дней жизни – в патолого-анатомическом отделении областной клинической больницы. «Его работа была всегда напряженная и очень непростая психологически, - рассказывает медицинский директор Андрей Яворский. - Он занимался вопросами прижизненной диагностики и ежедневно имел непосредственный контакт с людьми, которым озвучивал не всегда лестные диагнозы. Однако наш врач делал это каждый раз взвешенно и проверял малейшие детали, чтобы не ошибиться. В этом был примером для нас всех».

 

«Больше месяца врачи отделения реанимации боролись за его спасение, а на поддержке CPAP он был последние две недели, - отмечает Яворский. - Поскольку на прошлой неделе состояние Юрия значительно улучшилось, мы все очень надеялись, что болезнь уже позади».

Коллеги выражают соболезнования семье Юрия артыш, его родителям и двум детям.

Светлая память!
ForUm

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