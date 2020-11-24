От COVID-19 умер врач Ивано-Франковской областной клинической больницы Юрий Артыш, за жизнь которого реаниматологи боролись больше месяца.

С 2003 года Артыш работал на кафедре патанатомии Ивано-Франковского национального медицинского университета, а с 2019-го и до последних дней жизни – в патолого-анатомическом отделении областной клинической больницы. «Его работа была всегда напряженная и очень непростая психологически, - рассказывает медицинский директор Андрей Яворский. - Он занимался вопросами прижизненной диагностики и ежедневно имел непосредственный контакт с людьми, которым озвучивал не всегда лестные диагнозы. Однако наш врач делал это каждый раз взвешенно и проверял малейшие детали, чтобы не ошибиться. В этом был примером для нас всех».

«Больше месяца врачи отделения реанимации боролись за его спасение, а на поддержке CPAP он был последние две недели, - отмечает Яворский. - Поскольку на прошлой неделе состояние Юрия значительно улучшилось, мы все очень надеялись, что болезнь уже позади».

Коллеги выражают соболезнования семье Юрия артыш, его родителям и двум детям.

Светлая память!