В Уманском районе Черкасской области в результате ДТП погибли 47-летняя женщина и 5-летний ребенок, сообщает пресс-служба областной полиции.

Трагедия произошла около 08:00 утра на 545 км автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Водитель грузового автомобиля Scania въехал в припаркованную автоколонну.

От удара Ford Transit отбросило на левую обочину, в кювет. И столкновения не остановило грузовик и далее - авто ЗАЗ VIDA зажало между двумя фурами.

В то время в салоне легковушки находились женщина, 1973 года рождения, и малолетний ребенок. Они погибли на месте аварии.

Сейчас на месте ДТП работают следователи Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.