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В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 1422 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1422 больных коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 61 640», - сообщил Кличко.

Заболели 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет. А также 51 девочка от девяти месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет. Заболел, в частности, 81 медик. В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолел 21 091 житель Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 427, Подольском - 170, в Дарницком районе - 159 случаев», - отметил мэр Киева.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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