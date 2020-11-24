Укринформ поинтересовался, как выполняются рекомендуемые Кабмином «приоритетные часы» для пожилых людей в учреждениях и магазинах

20 ноября вступили в действие изменения в постановление о карантине, которые вводят «приоритетные часы» для пожилых людей с целью снижения риска инфицирования групп риска. Кабмин рекомендовал владельцам торговых точек, руководителям магазинов и учреждений организовать приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 12:00 часов утра. Соответственно, граждан призывают с пониманием отнестись к этим рекомендациям и проявить дисциплинированность. Глава Минздрава Максим Степанов надеется, что уменьшение контактов людей из группы риска с окружающими снизит заболеваемость и смертность, ведь среди людей старше 65 лет процент летальных случаев от ковида самый большой.

Инструмент в борьбе с распространением вируса не новый - его активно используют в других странах. Некоторые регионы Украины тоже пытались вводить, но пока без особого успеха. К сожалению, в нашей стране любые рекомендации воспринимают скептически, и общественная дисциплина оставляет желать лучшего. Сработают ли на этот раз призывы?

Попробуем еще шоппинг-часы, а вдруг...

Согласно документу, до конца карантина все магазины и общественные учреждения с 10:00 до 12:00 должны обслуживать преимущественно людей из группы риска. «Приоритетные часы» действуют с 10:00 до 12:00. «Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому», - повторил министр здравоохранения Максим Степанов.

В идеале механизм «приоритетных часов» должен бы работать

В идеале, если бы общество четко придерживалось рекомендаций, механизм должен был работать так: ежедневно в эти два часа граждане непенсионного возраста по возможности воздерживаются от похода в магазины, аптеки, банковские учреждения, почтовые отделения и т.п. А пожилые люди как раз и выбирают это время для решения своих потребительских забот. В странах Европы - Германии, Польши, Великобритании это в основном так и работает, потому что к условиям карантинного коллективного договора там относятся с большим пониманием и уважением.

В Украине инициатива может и не прижиться. Если ограничения не имеют обязывающего характера, и не грозят наказанием, массовое их выполнения под большим вопросом. А более строгих требований в этом случае законодательство не предусматривает. Поэтому вряд ли охранники на входе магазинов или банков будут уполномочены проверять документы посетителей и принимать решение о том, кого впускать в помещение по возрасту, а кого нет. (TRS при температуре действуют в соответствии с нормами законов «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и «О защите населения от инфекционных болезней». – Авт.).

Например, в Мелитополе возле отделения «Ощадбанка» на следующий день после публикации правительственного постановления были зафиксированы очереди именно пожилых людей. Соответствующие фото опубликовали местные СМИ. При этом очередь наблюдалась в 15.00. То есть, люди просто проигнорировали рекомендации. Подобную ситуацию в магазинах Харькова наблюдали и репортеры харьковских изданий. В работе столичных магазинов, аптек, многих общественных заведений тоже почти ничего не изменилось. Информация о приоритетных часах есть, а вот заметного эффекта в возрастном распределении клиентуры что-то не видно.

В Полтаве еще раньше пытались такое ввести. Что-то получилось, что-то - нет

«Еще весной мы вводили приоритетные часы обслуживание в торговых сетях, - рассказывает Укринформу и.о. городского головы Полтавы Александр Шамота. - Собрали представителей торговых сетей и разработали алгоритм работы. Горожан преимущественно призывали, просили граждан, не подпадавших под возрастную категорию, ограничить посещение предприятий торговли с 10 до 12. В это время мы просили пенсионеров приходить за продуктами, чтобы избежать больших очередей. Со стороны горожан такая просьба была воспринята хорошо, и кто мог - переносили покупки на вторую половину дня».

По его словам, Александра Шамоты, в городе тогда также ограничивали проезд для льготников в транспорте. В период с 11.00 до 15.00, когда действовал локдаун, в Полтаве был введен своеобразный «транспортный коридор» для работающих пенсионеров. «Это позволило разгрузить общественный транспорт, чтобы доставить людей на работу, и чтобы экономика работала. Но проблему подобных ограничений надо решать не на городском уровне, но все же на государственном - законодательно. Потому что мы получили несколько исков об ограничении права граждан. Был большой негатив со стороны пенсионеров, поскольку они не имели возможности ехать по своим делам утром», - говорит Александр Шамота.

Пенсионерам надо экономить... А это можно использовать для безопасности

В Укрпочте нам рассказали, что приоритетными часами у них, по сути, является постоянно действующая акция «Счастливые часы для платежей». И большинство клиентов, которые пользуются этой возможностью, именно пенсионеры. «Им удобнее и выгоднее обслуживаться именно в первой половине дня и, при этом, они меньше контактируют с другими клиентами. Проект также позволяет обеспечить более качественное обслуживание за счет управления клиентскими потоками (утром преимущественно обслуживаются пенсионеры) в почтовых отделениях и равномерного распределения нагрузки в течение всего рабочего дня», - утверждают почтовики.

Но здесь есть небольшая хитрость. «Счастливые часы для платежей» дают возможность сэкономить при оплате коммунальных и других платежей при условии посещения почтовых отделений до 13:00. В первой половине дня комиссия за уплату платежей в отделениях Укрпочты вдвое меньше, чем после этого времени, и пенсионеры могут сэкономить. «Счастливые часы для платежей» распространяются на счета за коммунальные услуги, оплату за телефонную связь / телевидение / интернет или любые другие регулярные платежи.

Конечно, пенсионеры могут и не посещать почтовое отделение для получения пенсии, ее доставит по адресу почтальон. При необходимости получать пенсию также может уполномоченное лицо (по доверенности). Но, как известно, люди пожилого возраста более консервативны в финансовых вопросах, не каждый может овладеть новейшими технологиями и гаджетами, поэтому отделение Укрпочты и Ощадбанка для оплаты счетов они пытаются основном посещать самостоятельно.

Если надо, то и полицию можно вызвать

Максим Несмеянов, председатель Союза потребителей Украины говорит, что контролировать противоэпидемические рекомендации, предоставленные Кабмином или другими государственными органами, должна Госпродпотребслужба. «Государство поставило условие: бизнес может работать по определенным правилам, и эти правила следует выполнять. Если вы видите нарушение, то должны обратиться сначала к администрации аптеки, супермаркета или иного заведения. Если реакции нет - делаете звонок на горячую линию Госпродпотребслужбы и просите провести проверку, указав проблему. Можно даже вызвать полицию, но есть один минус - полиция обычно на такие вызовы долго едет», - говорит Максим Несмеянов. Поэтому вряд ли граждане будут делать какие-то замечания в этом случае - юридических оснований как таковых нет. Рекомендации не влекут обязанности. Хотя в нынешней чрезвычайной ситуации любая рекомендация, призванная на борьбу с эпидемией, априори должна восприниматься обществом как приказ.

По мнению Максима Несмеянова, ввести приоритетные часа для групп риска нужно было еще весной, чтобы не закрывать всю страну на локдаун. «Все понятно: чем больше мы контактируем, тем больше заражений. Но почему это вводится только сейчас, на пике? Если бы ответственные органы в начале эпидемии порекомендовали: мы не закроем вас на карантин, но вы будете соблюдать требования, то локдауна можно было бы избежать», - считает председатель Союза потребителей.

Два часа, которые могли бы спасти, или Бочка дегтя

Укринформ обратился в несколько крупных торговых сетей и несколько учреждений с тем, чтобы они рассказали, как будет реализована инициатива правительства о приоритетных часах. Ответов ждали долго и мало от кого дождались.

Например, в отделе внешних коммуникаций Fozzy Group (входят Сильпо, Фора, Фоззи, Буми-маркет) на запрос Укринформа, образно говоря, развели руками - мол, не можем прокомментировать. То ли у руководства не нашлось времени на короткий ответ журналистами, то ли нечего сказать. По нашим наблюдениям, торговцы обходятся только предупредительными объявлениями для посетителей, перекладывая ответственность за выполнение рекомендаций на них самих.

Интересно, а кого все-таки в большей степени касаются рекомендации? Неужели в крупных торговых сетях не знают, что на покупателях не только зарабатывают, о них еще и заботиться нужно. Тем более, когда в стране и мире - такая беда.