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Если COVID-19 заболеют 70% украинцев, то смертей в Украине будет больше, чем от всех другие болезней вместе взятых. Такое мнение высказал врач Сергей Дубров, передает УНИАН.

Он напомнил, что вследствие осложнения коронавируса умирает 1,9-2% пациентов. Но его опасность в том, что в отличие от инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальных заболеваний коронавирусом могут переболеть до 70% украинцев. И в таком случае смертность на уровне 2% будет значить, что умереть могут до 200 тысяч человек. И это будет намного больше, чем от того же туберкулеза или онкологии, которыми болеет 3-7% населения.

Таким образом врач объяснил, почему статистику смертности от коронавируса нельзя сравнивать со статистикой смертности от других болезней.

«Если заболеют 70 процентов из 40 миллионов, то есть 30 миллионов, и два процента из них умрет, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей», - заявил он.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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