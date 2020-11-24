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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус считает реальным победить пандемию COVID-19 после представления недавних докладов об эффективности применения новых экспериментальных вакцин.

Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает Укринформ.

«В связи с последними позитивными данными об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины - вместе с принятыми мерами в области здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID-19», - отметил глава ВОЗ.

Также он призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам.

«Это не акт благотворительности. А самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики», - пояснил Гебреесус

По его словам, разработанная для этих целей программа требует для реализации только в этом году 4,3 млрд долларов США. Эти средства предполагается выделить на закупку и доставку большого количества вакцин, тестов и медикаментов.
ForUm

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