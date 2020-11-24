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По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 59 515 380 случаев коронавируса, в частности 1 402 032 летальных случая, а 41 157 160 человек выздоровели.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Worldometer.

Наибольшее количество подтвержденных заражений в США (12 777 174, Индии (9 177 840) и Бразилии (6 088 004).

Наибольший же прирост заболеваемости за минувшие сутки - в Мексике (7483).

Напомним, в Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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