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Международный валютный фонд считает двоякой нынешнюю налоговую политику Украины, которая хоть и была существенно модернизирована в течение последних лет, однако нуждается в правильном совершенствовании за счет внедрения эффективных инструментов. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ, обнародованном в понедельник, переадет УНИАН.

«Налоговая политика в Украине ведется сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы. С другой, ставятся под сомнение основные положения существующей системы», - отметили в Фонде.

В МВФ отмечают, что в Украине были направлены «серьезные усилия» на модернизацию международных аспектов налога на прибыль, а также приближение к стандартам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Однако некоторые круги в Украине «настойчиво стремятся отменить налог на прибыль корпораций», отмечают в МВФ.

Как объясняют в Фонде, основная идея этих предложений состоит в том, чтобы ввести налог на выведенный капитал. «В предыдущих отчетах Департамент по фискальным вопросам МВФ выступал против принятия налога на выведенный капитал, поскольку это привело бы к значительным потерям дохода», - отмечается в документе.

Зато отмечается, что недавно в Украине была принята ускоренная амортизация инвестиций в основной капитал, что является «более адресным налоговым стимулом», который должен дать ожидаемые результаты.

Кроме того, положительным для налоговой политики называется Программа добровольного раскрытия информации (VDP). Она должна позволить налогоплательщикам за определенную сумму урегулировать финансовые и физические активы, за которые уплачивались налоги на прибыль.

«Это будет способствовать увеличению налоговой базы в будущем, поскольку доходы, полученные от этих активов, станут видимыми для Государственной налоговой службы», - отметили в Фонде.

Анализ, выводы и рекомендации МВФ были составлены по итогам работы миссии технической поддержки Фонда для Украины, которая работала в июле этого года с официальным Киевом в режиме видеоконференции.
ForUm

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