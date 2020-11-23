Министр здравоохранения Максим Степанов, заболевший коронавирусом COVID-19, пошел на поправку и готов вернуться к работе через неделю. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

На вопрос, как он себя чувствует, министр ответил:

«Более или менее нормально. Рассчитываю на выздоровление до конца недели, чтобы полноценно работать в министерстве».

Также глава Минздрава прокомментировал эффективность карантина выходного дня в Украине.

«Если говорить, чего мы хотели достичь - это сбить ураганный рост заболеваемости COVID-19. Мы хотим увидеть эффект ближе к 1 декабря - удалось ли нам это сделать, не удалось. Но есть главная вещь - невозможно только на бумаге изложить в постановлении, какие ограничения будут действовать, а потом не выполнять их в реальной жизни и рассчитывать на эффект. В эти выходные больше соблюдали наши граждане, за что я им очень благодарен», - заявил Степанов.

Напомним, 15 ноября стало известно, что у Максима Степанова диагностировали COVID-19.