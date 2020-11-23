Двое украинских пограничников, охраняющих Посольство Украины в Анкаре, и супруга посла Татьяна Сибига оказали помощь человеку, который упал на проезжую часть, сообщила пресс-служба ГПСУ.

«Старший прапорщик Владимир Годевский заметил в монитор системы видеонаблюдения, что человек, которому стало плохо, упал на проезжую часть и сразу доложил мне», - рассказывает лейтенант Сергей Кравченко.

«Офицер-пограничник как раз сменился с дежурства. На занятиях по тактической медицине он хорошо усвоил, что такое «платиновые 10 минут» или «золотой час», поэтому незамедлительно бросился оказывать помощь вместе с Владимиром и женой Посла», - говорится в сообщении.

«Мы увидели, что человек лежит посреди дороги и захлебывается пеной, которая идет изо рта. Положив мужчину в сторону, мы начали приводить его в чувство, дали воды попить, умыться. Придя в себя, мужчина достал справку и начал говорить: «эпилепсия, эпилепсия», - рассказал Сергей Кравченко.

Пограничники вызвали сотрудников турецкой полиции, которые несут службу возле Посольства, которые уже взяли больного соотечественника под свою опеку.

«Все завершилось с happy end Благодарю Сергей Кравченко и Владимиру Годебському за службу и человечность!» - написал по этому поводу на своей странице в Фейсбуке украинский посол в Турции Андрей Сибига.