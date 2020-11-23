Киевские полицейские составили 243 административных протокола за нарушение карантинных ограничений, сообщила пресс-служба столичного главка.

За последние выходные правоохранители проверили 1509 объектов хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры. Подавляющее большинство нарушений – работа учреждений хозяйственной деятельности, несмотря на запрет в рамках карантина выходного дня.

По результатам проверок, в 243 случаях выявлены нарушения карантина, а затем за невыполнение требований ч.1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц составлены админпротоколы. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тыс. гривен.

Кроме этого, правоохранители проводили проверки в общественных зданиях и общественном транспорте на предмет ношения гражданами средств индивидуальной защиты. В результате за нарушение требований ч. 2 ст. 44-3 КУоАП составлено 17 административных протоколов, за что предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.

«Полицейские в составе мобильных групп нацелены в первую очередь на превентивную работу. Если граждане не будут реагировать на замечания и отказываться от использования средств индивидуальной защиты правоохранители, в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности», - заявили в главке.